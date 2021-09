EDICOLA TS – Luna park Inter, Bologna inesistente: una notte in vetta

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

L'edizione di TuttoSport in edicola domattina dà il giusto risalto alla vittoria dell'Inter contro il Bologna. "Luna park Inter, Bologna inesistente: 6-1 dei campioni d'Italia. 15 gol in 4 giornate, 9 marcatori diversi e una notte in vetta", si legge in alto sulla prima pagina del quotidiano.