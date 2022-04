EDICOLA TS – Inter, a Bologna sorpasso pericoloso. Marotta studia 3 giocatori

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 27 aprile: si parla anche dell'Inter di Inzaghi

C'è spazio anche per il recupero di Serie A in programma oggi tra Bologna e Inter sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, mercoledì 27 aprile 2022. "Inter, sorpasso pericoloso. Il successo vale il primato. Ma i rossoblu hanno già fermato Milan e Juve. Marotta studia Dominguez, Schouten e Svanberg", si legge sul quotidiano. In primo piano spazio al mercato della Juve: "Di Maria-Zaniolo. Juve, dov'è l'affare", si legge.