EDICOLA TS – Milan-Napoli, fuori i secondi: stasera si elegge l’anti Inter

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio ai risultati di giornata, ma anche all'attesa per Milan-Napoli di domani sera, sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina. Il quotidiano applaude la Juventus, sottolinea la polemica di Gasperini nel post Atalanta-Roma e accende i riflettori sulla sfida del Meazza con in palio il secondo posto in campionato.