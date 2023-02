EDICOLA TS – Napoli, la grande bellezza. Stasera Inter-Porto

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 22 febbraio: spazio anche per Inter-Porto

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 22 febbraio: spazio anche per Inter -Porto.

"Napoli, la grande bellezza. Ribaltone Real a Liverpool. Stasera Inter-Porto e Lipsia-City", si legge sul quotidiano verso gli ultimi ottavi di finali di Champions League in programma alle 21. Spazio anche alla Superlega in taglio alto e alla Juventus in vista del Nantes.