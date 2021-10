EDICOLA TS – Ciclone Newcastle sul mercato: da Conte a Brozovic e Kessié

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 12 ottobre: si parla del mercato del club inglese

"Ciclone Newcastle sul mercato. Compro tutti". Apre così Tuttosport in edicola martedì 12 ottobre. In Italia, oltre a puntare su Conte per la panchina, il principe saudita può mettere nel mirino Chiesa, de Ligt, de Vrij, Kessié e Brozovic. In taglio alto spazio a "I due cannibali", ovvero Pogacar e Merckx mentre di spalla c'è spazio per l'allarme infortuni del Milan e la trasferta che attende il Torino a Napoli.