EDICOLA TS – Onda Rossa. Verona in A, prodigio Cagliari

Il Verona si salva, lo Spezia retrocede dopo lo spareggio in Serie A; Cagliari promosso, Bari no. La prima pagina di Tuttosport

Il Verona si salva, lo Spezia retrocede dopo lo spareggio in Serie A. E ancora: il Cagliari in extremis conquista la promozione, mentre il Bari resta in Serie B. Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola lunedì 12 giugno.