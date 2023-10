"Samardzic, primi sì alla Juve", è l'apertura di Tuttosport in edicola martedì 17 ottobre: ecco tutta la prima pagina

"Samardzic, primi sì alla Juve", è l'apertura di Tuttosport in edicola martedì 17 ottobre. "Ci vuole un'Italia d'oro", si legge poi in merito all'impegno degli Azzurri con l'Inghilterra. Non menzionata l'Inter di Simone Inzaghi sulla prima pagina del quotidiano.