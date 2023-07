La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì primo agosto parla della trattativa tra i nerazzurri e l'ex attaccante del Sassuolo

La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì primo agosto parla della trattativa tra Inter e West Ham per Gianluca Scamacca: offerti 20 milioni di euro, ne servono 8 in più.