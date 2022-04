Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola venerdì 15 aprile: si parla anche dell'Inter in corsa per lo scudetto

Alessandro Cosattini

"La Juve accelera". Apre così Tuttosport venerdì 15 aprile, in relazione al mercato dei bianconeri e in particolare a due nomi: Molina e Raspadori. Spazio all'Atalanta fuori dall'Europa, ma anche alla Roma, qualificata in semifinale. Di spalla si parla di Inter e Milan, oltre che di Torino.

EDICOLA TS – Inter e Milan, lo scudetto si cucina alla ligure