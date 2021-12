EDICOLA TS – Serie A, due sorpassi in vetta

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio ai risultati di giornata sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina. Inter e Atalanta, grazie alle rispettive vittorie con Cagliari e Verona, hanno superato Napoli e Milan, fermate da Empoli e Udinese, come sottolinea il quotidiano torinese. I nerazzurri sono soli in vetta.