Tuttosport in edicola lunedì 28 agosto titola: "Meno male che Dusan c'è" dopo la rete di Vlahovic che ha permesso alla Juventus di pareggiare contro il Bologna. Spazio anche al mercato del Torino: "Toro da rianimare. Barrow e altri due". Trovano spazio in prima pagina anche la vittoria del Genoa contro la Lazio "Retegui: vai Genoa! Sarri resta a zero" e la Formula 1: "Autogol Leclerc. Sainz, più di così...".