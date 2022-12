EDICOLA TS – L’Inter punta Singo per sostituire Dumfries

L'Argentina è la prima finalista ai Mondiali in Qatar. Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 14 dicembre. "Gloria finale", è l'apertura di Tuttosport, con la foto di Messi. In taglio alto spazio alla Juve e in particolare a Vlahovic. "Il Marocco prega, la Francia trema", si legge di spalla. In taglio basso, spazio anche all'Inter: "L'Inter punta Singo per sostituire Dumfries", si legge in merito al mercato di nerazzurri e Torino.