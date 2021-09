EDICOLA TS – Rimonta Samp: Inter stop. È già fuga per tre!

La prima pagina del quotidiano in edicola lunedì 13 settembre in seguito alle partite della 3a giornata di Serie A

“Rimonta Samp: inter stop”, si legge sulla prima pagina di Tuttosport. “È già fuga per tre!”, con Roma, Milan e Napoli in vetta alla classifica a 9 punti, a +2 sui nerazzurri e sull’Udinese. “Dybala, pensaci tu”, si legge in taglio alto; spazio poi al Torino, che ha vinto 4-0 contro la Salernitana. “Toro-Juve ora è 3-1”, sottolinea il quotidiano.