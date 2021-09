EDICOLA TS – Inter e Milan in campo: ossigeno Champions League

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 28 settembre: si parla anche dell'Inter di Inzaghi

Tuttosport sceglie per una doppia apertura nell'edizione di martedì 28 settembre. Da una parte spazio alla Juventus, con le parole del presidente Andrea Agnelli, dal titolo: "Non siamo finiti!". Dall'altra, la Champions League, con Inter e Milan impegnate in due sfide già molto importanti: "Ossigeno Champions". In taglio alto, il pareggio del Torino contro il Venezia nel posticipo della sesta giornata di Serie A, dal titolo: "Il Toro in Laguna butta la vittoria".