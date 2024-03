Ennesimo titolo anti-Inter di Tuttosport, che prosegue con la sua linea contro i nerazzurri. Stavolta il bersaglio è Nicolò Barella, con il quotidiano che addirittura lo inserisce nella "storia dei simulatori italiani" e titola così: "Quando gli arbitri cadono in... Barella". Chissà che il club nerazzurro non voglia ribattere in qualche modo visto che è da qualche giorno che Tuttosport insiste con prime pagine palesemente contro l'Inter e i suoi calciatori.