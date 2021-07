EDICOLA CDS – Speranza Eriksen. Luminari italiani: “Forse può togliere defibrillatore”

Luminari italiani su Eriksen: "Arresto cardiaco da infiammazione reversibile: forse può togliere defibrillatore"

Si parla di Christian Eriksen sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola mercoledì 28 luglio. In taglio basso, si legge: "Una speranza per Eriksen". E poi ancora: "L'ipotesi di alcuni luminari italiani: "Arresto cardiaco da infiammazione reversibile: forse si può togliere defibrillatore", sostiene il quotidiano. In taglio le donne spazio alle Olimpiadi, mentre trovano grande spazio le parole di Allegri di ieri in conferenza stampa, su Cristiano Ronaldo in particolare.