Edmundo e il malore di Ronaldo: “Sono uscito dalla stanza urlando. Leonardo disse…”

Edmundo ha recentemente raccontato ad ESPN quanto accaduto al Fenomeno prima della finale Francia-Brasile

"Quando ho visto Ronaldo con le convulsioni, sono uscito urlando per i corridoi. Era viola, con la lingua girata. I medici sono arrivati ​​subito e sono riusciti a fargli riprendere conoscenza", ricorda l'ex giocatore. "Dopo si è seduto, ha preso un po' di torta e succo d'arancia ed è uscito per fare una telefonata. Leonardo disse: 'Questo ragazzo non sta bene, morirà in campo'. Lo convinsero a fare alcuni test a Parigi e, intanto, Zagallo aveva deciso che avrei giocato al suo posto. Era il migliore del mondo e per me è stata una decisione medica, non tecnica".