Effetto Hakimi? In Francia lanciano il sondaggio: l’Inter può diventare più forte della Juve?

Tra le tante notizie che arrivano da tutti i Paesi sull’arrivo di Hakimi all’Inter, c’è anche un curioso sondaggio. Arriva dalla Francia. In particolare il noto quotidiano francese France Football chiede ai suoi lettori: “L’Inter riuscirà a costruire un club più forte della Juventus?”.

Per adesso hanno votato circa 117 lettori e il 57% dei votanti ha detto sì. Il giornale francese per lanciare il sondaggio ha scritto: “Hakimi viaggia verso l’Inter e questo sembra un buon affare per i nerazzurri. Un arrivo che forse fa pensare ad altre buone notizie come l’arrivo di Tonali. Il club di Milano può quindi formare una rosa più forte della Juve?”.