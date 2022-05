Eriksen, testimonial per screening cardiaci: “È per te e per chi ti sta intorno”

L'ex nerazzurro ha offerto la sua testimonianza rispetto ai test di check-up per prevenire i problemi al cuore

Christian Eriksen e il manager del Brentford, Thomas Frank, hanno partecipato a una sessione di screening cardiaco al Gunnersbury Park Sports Hub durante lo scorso fine settimana. L'evento che si è svolto davanti a circa 200 tifosi, è stato organizzato da Cardiac Risk in the Young (CRY) in associazione con il Brentford FC Community Sports Trust. La manifestazione si è svolta in memoria dell'ex direttore tecnico del club della Premier League, Robert Rowan, che morì all'età di 28 anni dopo un problema cardiaco che lo aveva colpito nel sonno.

Come noto, a Euro2020, la vita dell'ex calciatore dell'Inter è stata salvata dai medici dopo un malore avuto sul campo durante la gara della Danimarca contro la Finlandia. Per questo l'ex nerazzurro è pronto ora ad incoraggiare tutti a sottoporsi a test e ceck-up regolari.

«È una cosa molto salutare da fare - ha detto Chris - nel mio caso, è successo qualcosa che nessuno sapeva sarebbe successo. Quindi, fare un test per qualche minuto e sistemare tutto, ed essere al sicuro per la tua famiglia e per tutti gli altri, è una cosa molto positiva. Non è solo per te, è per tutti quelli intorno a te».