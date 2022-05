El Kaddouri: “Mi aspettavo lo scudetto al Napoli, ma lì tremano le gambe”

Le parole dell'ex azzurro: "Quest'anno era il momento giusto, ma il Napoli non ha colto l'occasione nemmeno questa volta"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Omar El Kaddouri, ex calciatore del Napoli, ha parlato così della stagione azzurra: "Mi aspettavo lo Scudetto al Napoli, quest'anno? Sì, ci credevo davvero tanto: peccato... Avevano le capacità per portare a casa il titolo, ma le ultime tre partite sono andate male ed hanno cambiato tutto. Quest'anno era il momento giusto, ma il Napoli non ha colto l'occasione nemmeno questa volta. La stagione resta positiva, ma va chiusa bene. Ero già pronto a venire a Napoli per assistere all'ultima partita e godermi i festeggiamenti: uno Scudetto al Napoli sarebbe qualcosa di speciale, eccezionale. A Napoli, le gambe tremano perché vincere, lì, è più difficile che altrove? Sì...".