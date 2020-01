Elio: “L’Inter per me è tutto, è parte della mia vita. Con Conte gruppo costruito per vincere”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Atalanta, Elio, noto cantautore e tifoso nerazzurro, ha parlato così della sua passione per questi colori: “L’inserimento di pezzi di storia nerazzurra nei miei testi avviene perché dentro ci metto tutto quello che mi appartiene, come in un frullatore, e l’Inter fa parte della mia vita. C’è solo l’Inter? Amo questa città in tutte le sue varie forme e amo sentire i tifosi cantare questa canzone. Cos’è l’Inter per me? Senza esagerare… Tutto! La squadra di Conte? Bella e solida, un gruppo costruito per vincere”.

