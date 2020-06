Lapo Elkann: “Ho difeso Chiellini per la sua biografia? Non conosco Melo, ma conosco…”

Lapo Elkann è tornato a parlare della biografia di Giorgio Chiellini e della ripresa del calcio: “Come accade per tutte le biografie, come per esempio quelle di Agassi o Mike Tyson, spesso l’attenzione si focalizza solo su alcuni stralci. Non conosco Melo, ma conosco Balotelli. Da juventino ho stima e affetto per il mio capitano e per i miei giocatori del cuore. Quando Dybala ha avuto il Covid la prima cosa che ho fatto è stata chiamarlo, lo stesso per Rugani o Matuidi. Ho anche chiamato Paolo Maldini che non è della Juventus perché i miti non hanno bandiera”.

Calciatori preferiti: “Il primo è un giocatore che è un’icona di Napoli, la mia seconda città, ed è Diego Armando Maradona. Provo affetto e rispetto per questo giocatore perché ha combattuto tutta la vita ed è un buono, e poi perché certe battaglie che ha affrontato lui le ho affrontate anche io. L’altro è Cristiano Ronaldo, perché la determinazione, la caparbietà, la volontà che applica sono pazzesche, oltre alla sua generosità che spesso passa in secondo piano. È un ragazzo umile e discreto che si è conquistato tutto ciò che ha con impegno e sacrificio”.

La ripresa del calcio: “Se è giusta? Questo lo lascio stabilire a chi “governa” il calcio. Da tifoso dico soltanto che mi è mancato”.

(Chi)