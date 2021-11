Elkann: “Plusvalenze Juve? Collaboriamo con i pm e vogliamo far luce”

Così John Elkann: "Sono convinto che il futuro della Juventus sarà importante come la sua storia. È una grande società e c’è la volontà che resti tale"

Intervenuto in conferenza stampa durante l'investor day di Exor, John Elkann, presidente dell'azienda proprietaria anche della Juventus, ha parlato così dell'indagine in corso sul caso plusvalenze: "La Juventus collabora con i pm e confida di poter far luce. Per quanto ci riguarda come Exor, sono fiducioso nell’operato della magistratura. La Juventus ha un nuovo cda, un nuovo ad e un nuovo ds così come un nuovo allenatore. Stanno affrontando, loro con il presidente e il vicepresidente, un momento di difficoltà come ne capitano, e sono convinto che il futuro della Juventus sarà importante come la sua storia. È una grande società e c’è la volontà che resti tale".