La polemica tra Lazio e Juve sulla ripresa del campionato è accesa. “E’ un virogolo?”, chiede Andrea Agnelli di fronte all’insistenza di Lotito. In soccorso del presidente della Juve, nonché suo cugino, arriva un altro membro della famiglia proprietaria del club, Lapo Elkann. L’imprenditore su Twitter ha scritto: «Lotito….ha una laurea in virologia o in statistica? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato».