Elmas: “Vogliamo dare ai tifosi gioia scudetto. Dobbiamo guardare avanti e non fermarci”

"Sono nel Napoli da 4 anni. Stiamo andando bene in questa stagione, vogliamo fare ancora meglio sia in campionato che in Champions League. Possiamo e vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia dello scudetto. Ho grandi obiettivi anche per quanto riguarda la Nazionale: spero di giocare la Coppa del Mondo e gli Europei con il mio paese". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Eljif Elmas in un'intervista al portale turco DHA da Antalya, dove il club azzurro è in ritiro in preparazione della ripartenza della serie A.