Emerson Royal, non solo l’Inter sull’esterno. L’entourage incontra anche il Milan

L'esterno piace all'Inter, soprattutto in caso di partenza di Hakimi, ma anche i rossoneri potrebbero entrare nell'affare

Nel pomeriggio nella sede dell'Inter è arrivato l'agente dell'esterno del Barcelona Emerson Royal. Il laterale brasiliano è il primo nome sulla lista nerazzurra, nel caso in cui dovesse partire Hakimi. Il marocchino è in trattativa con Chelsea e Psg. Ma Emerson Royal non interessa solamente all'Inter.