TS – Emerson, la Juventus tenta l’anticipo sull’Inter. Possibile duello anche per Firpo

Tra i tanti calciatori contesi da Inter e Juventus c’è anche Emerson Palmieri: l’esterno mancino è finito ai margini del Chelsea di Lampard, e non disdegnerebbe un ritorno in Italia. Così scrive Tuttosport:

“L’italo-brasiliano piace al club bianconero, a Maurizio Sarri che nell’anno passato al Chelsea ha potuto apprezzarne le qualità tecniche e caratteriali, ai compagni di squadra che verranno, perché il ragazzo sa farsi voler bene. […] Oggi a Birmingham contro l’Aston Villa non risulta che l’allenatore del Chelsea, a meno che la notte non gli porti consiglio, cambi idea sul conto di Emerson Palmieri (altra panchina in vista, insomma) il cui agente smentisce di aver avuto colloqui concreti con Juve o Inter, le squadre maggiormente accostate al suo assistito. Ma al netto delle strategie messe in campo, bianconeri e nerazzurri non mollano, consapevoli della situazione in cui l’italo-brasiliano si trova. Il giocatore non fa preferenze“.

ALTERNATIVA FIRPO – “Dai blaugrana andrà probabilmente via il 23enne Junior Firpo, già in ballo con l’Inter nella trattativa legata al passaggio di Lautaro Martinez in Catalogna. Prezzo stabilito dal Barça per il terzino spagnolo: 40 milioni. Valutazione dei nerazzurri (e auspicabilmente anche della Juve): non più di 25“.