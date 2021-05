Emerson: “Non credevo di arrivare a questo livello. Ringrazio l’Italia”

L'esterno ha parlato a Sky Sport dopo aver vinto la finale di Champions League contro il Manchester City

"Sensazione bellissima, sognavo di arrivare a questo livello. Due anni fa abbiamo vinto l'Europa League ora la Champions, non so cosa dire, sono troppo emozionato. Non credevo di poter arrivare fino a qui. Dopo il primo anno a Palermo dove ho avuto delle difficoltà, sono andato alla Roma e sono diventato italiano. Posso solo ringraziare l'Italia, non sarei diventato l'Emerson Palmieri di ora. Grazie all'Italia".