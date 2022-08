Emery: “Soddisfatto della gara contro un rivale di alto livello. In bocca al lupo all’Inter”

Sul proprio profilo Instagram, Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha commentato in breve quanto accaduto nell'amichevole contro l'Inter

Sul proprio profilo Instagram, Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha commentato in breve quanto accaduto nell'amichevole di ieri a Pescara contro l'Inter di Inzaghi. Ecco le sue parole sui social:

"Buon fine di precampionato in Italia. Soddisfatto della concentrazione e del lavoro di tutta la squadra contro un rivale di alto livello. In bocca al lupo all'Inter per la sua stagione".