Atalanta, Gasperini: “Non pensavo potessimo partire così forte, possiamo restare in alto se…”

"Io personalmente non pensavo che potessimo stare per 8 giornate primi. E' una stagione particolare, in cui abbiamo avuto il dubbio se partire con molti più giovani o se invece mantenere l'ossatura. Per me è stato molto difficile lasciare in panchina giocatori come Muriel e Malinovskyi. Sono stati bravi i giocatori, anche perché in molte altre occasioni il contorno non aspetta altro per creare problemi. Se miglioriamo tecnicamente possiamo rimanere in alto e far crescere tanti giovani ma al tempo stesso togliendo soddisfazioni a chi sta qui da tempo. Non ci fa paura ma c'è grande ammirazione, sono straordinari. C'è grande entusiasmo attorno a questa squadra, è meraviglioso. L'importante è che non facciano così bene a Bergamo perché noi abbiamo bisogno di punti".