Atalanta, Gasperini: “Empoli campo ostico, ottenuti tre punti importanti”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la bella vittoria per 4-1 sul campo dell'Empoli, Gian Piero Gasperini , mister dell'Atalanta, ha commentato così il match del Castellani:

"Questo è sempre un campo ostico per noi, l'Empoli è una squadra propositiva che può creare delle opportunità, credo che abbiamo fatto una buona partita. Ce la siamo complicati qualche volta, ma abbiamo creato molto e ottenuto tre punti molto importanti. Zapata al posto di Muriel? Noi dobbiamo pensare anche alla Champions, Zapata era tornato l'altro giorno, lo avevamo lasciato in grandissima condizione e l'abbiamo ritrovato un po' meno. È stato importante per lui fare gol".