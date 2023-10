Serie A, Empoli-Atalanta finisce 0-3. Super Scamacca: doppietta e assist

Prossima ospite a Bergamo sarà l'Inter, intanto l'Atalanta di Gasperini ha vinto in trasferta a Empoli tre a zero. Una doppietta di Scamacca, con in mezzo il gol di Koopmeiners servito dallo stesso attaccante, ha regalato i tre punti alla formazione bergamasca. Il centravanti ex Sassuolo, che in estate era stato accostato anche al mercato della società interista, ha sbloccato la partita dopo cinque minuti dal fischio iniziale, ed è stato un gol bellissimo, segnato di tacco nella porta difesa da Berisha.