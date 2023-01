CdS – Empoli imbattuto nel 2023: così Zanetti vuole sorprendere l’Inter al Meazza

Poche ore al calcio d'inizio di Inter-Empoli. Le insidie non mancano per i nerazzurri, che non devono assolutamente sottovalutare la squadra di Paolo Zanetti. Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea il motivo: "Azzurri in casa dell'Inter con la voglia matta di proseguire la serie di risultati positivi, allungata a quattro con la vittoria di una settimana fa contro la Sampdoria (successo con la Cremonese prima della sosta, poi pareggi in casa di Udinese e Lazio). Nel 2023 la truppa di Paolo Zanetti è ancora imbattuta e con le mente libera si presenta a San Siro. Con il conforto della classifica l'Empoli cercherà di giocarsela per sorprendere i nerazzurri".