Primavera, niente finale per l’Inter. Il club in un tweet: “Grazie lo stesso, ragazzi”

La società nerazzurra ha ringraziato i giovani di Madonna che hanno perso la chance di giocare la finale scudetto all'ultimo minuto della gara con l'Empoli

"Termina nel modo più doloroso il cammino della Primavera interista: l'Empoli trova il gol all'ultimo minuto dei supplementari e vola in finale. Grazie lo stesso ragazzi!". Il club nerazzurro, in un post su Twitter, racconta la sfida dell'Inter di Madonna finita con una sconfitta in extremis.