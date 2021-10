Empoli-Inter mercoledì alle 20:45 al Castellani: ecco dove vederla in Tv

L'Inter torna in campo per la 10ª giornata di Serie A e affronterà l'Empoli

L'Inter torna in campo per la 10ª giornata di Serie A. L'appuntamento è per mercoledì 27 ottobre allo stadio "Castellani": alle 20:45 la sfida contro l'Empoli. La partita si disputerà mercoledì 27 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa sia da DAZN che da Sky Sport.