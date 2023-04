Empoli-Inter, pagelle CdS: Lukaku travolgente e incontenibile, Handanovic decisivo

L'Inter vince sul campo dell'Empoli e ritrova il successo che in campionato mancava dal 5 marzo. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Romelu Lukaku, definito "travolgente e incontenibile". Una nota di merito spetta anche a Handanovic, "decisivo sullo 0-0, prima sul tiro di Cambiaghi (esce col tempo giusto), poi su quello di Baldanzi (va giù come una ghigliottina)".