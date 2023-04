Zanetti: “Inter grande squadra. Bene nel primo tempo. A fare la differenza…”

"Salvezza? Quello che fanno gli altri a noi non deve interessare, importante è il percorso. Se facciamo i punti che dobbiamo fare, la squadra centrerà l'impresa. Dobbiamo essere bravi a essere lucidi, avere tanta umiltà. Se mettiamo in campo l'atteggiamento di oggi, noi sicuramente centreremo il nostro obiettivo. Quello che conta è quello che facciamo di squadra e quante occasioni creiamo. Oggi abbiamo concesso poco e creato, dobbiamo essere più concreti. Dobbiamo continuare a giocare, non siamo mai stati una squadra che ha fatto tanti gol. Nel momento in cui scatta la paura, abbiamo finito. L'unica preoccupazione che ho è se i ragazzi perdono fiducia. Non dobbiamo avere paura di niente, ma solo di noi stessi. La chiae sta nell'essere più concreti".