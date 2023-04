Empoli-Inter, spazio al sondaggio sul migliore in campo: 4 i candidati proposti

L'Inter torna a vincere dopo più di un mese di digiuno in campionato: i nerazzurri si impongono sul campo dell'Empoli e rilanciano le proprie ambizioni in chiave quarto posto. Sui propri canali social il club interista propone il consueto appuntamento con il sondaggio sul migliore in campo: ai tifosi il compuito di scegliere l'MVP della gara del Castellani.