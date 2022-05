Empoli, due espulsi con il Torino: saltano la partita con l’Inter

Nella gara finita 1-3 nella squadra di Andreazzoli ci sono stati due espulsi che non saranno a disposizione per la gara di venerdì

L'Internella prossima gara di campionato affronterà l'Empoli. La squadra di Andreazzoli, che era reduce dalla vittoria bellissima contro il Napoli, è stata sconfitta dal Torino in casa. I granata hanno vinto 3 a 1 grazie ad una tripletta di Belotti. Nel corso della gara, arbitrata da Cosso, sono arrivati per i toscani due cartellini rossi. Uno per Verre e l'altro per Stojanovic. I due salteranno quindi la sfida contro i nerazzurri che si gioca venerdì alle 18.45.