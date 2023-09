SI – Empoli, Zanetti a rischio esonero: ecco l’allenatore contattato per la panchina

Dopo un avvio di campionato con 0 punti in 4 partite (e 0 gol fatti), l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti rischia grosso, rischia l'esonero. Come rivelato a Sportitaliamercato da Alfredo Pedullà, nei pensieri della dirigenza toscana ci sarebbe Aurelio Andreazzoli. Queste le sue dichiarazioni: "È stato il primo allenatore contattato, pensando al post Zanetti. Giova 4-3-1-2, come vorrebbe l'Empoli. E' una valida opzione". Il prossimo avversario dell'Empoli in campionato sarà proprio l'Inter.