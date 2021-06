Emre: “Calhanoglu è un campione: ha testa e talento. L’Inter è nel mio cuore”

L'ex centrocampista turco dell'Inter parla alla Gazzetta dello Sport del passaggio del suo connazionale Calhanoglu in nerazzurro

"Ho parlato con Hakan quattro giorni fa, ma di nazionale. Mi ha detto che a fine Europeo sarebbe tornato a Milano, ma non pensavo per firmare con l’Inter... Sono davvero felicissimo: il nerazzurro è rimasto nel mio cuore".

"Ci tengo a mandare un abbraccio a Christian, spero che possa tornare a giocare al più presto. Ma servirà tempo e Hakan è perfetto per prenderne il posto. Nel Milan giocava in un sistema diverso. Ma ha testa e talento per coprire più ruoli. Può fare la mezzala pura, alternarsi sulla trequarti. Muovendosi tra le linee sa essere micidiale, sfruttando il tiro e innescando le punte. A lui piace sacrificarsi per la squadra. E nell’Inter, come nella Lazio di Inzaghi, ognuno è pronto a dare tutto per i compagni".