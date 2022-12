Qatar 2022, per En-Nesyri un gol da record: ha saltato di più di Ronaldo

Il salto di Youssef En-Nesyri, che ha segnato il gol vittoria del Marocco contro il Portogallo, "è stato storico sotto ogni punti di vista". Il gol non solo ha permesso alla nazionale marocchina e a un paese africano di approdare per la prima volta in semifinale di un Mondiale ma è stato anche un gol da record. L'altezza raggiunta dall'attaccante marocchino del Siviglia, rileva infatti il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca' che cita il calcolo fatto da Bein Sports, è stata di 2,78 metri. En-Nesyri ha superato così l'altezza del gol di testa di Cristiano Ronaldo, che allora militava con la Juventus, contro la Sampdoria che era stato misurato a 2,5 metri