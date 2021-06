Endt, ex team manager Ajax: “Calhanoglu all’Inter? Mi ha stupito”. L’aneddoto su Eriksen

L'ex dirigente del club olandese ha parlato dell'acquisto del centrocampista da parte dell'Inter e anche del giovane Eriksen ai tempi dell'AJAX

"Calhanoglu? Mi piace a metà. L'ho visto quando è arrivato al Milan, è un giocatore che ha talento, senza dubbio, però manca in personalità. Sono stupito che l'Inter lo prenderà in questa squadra piena di carattere. Eriksen l'ho visto crescere nell'Ajax. Faceva la riserva nella prima squadra con Martin Jol che non si fidava di lui però poi andava via e arrivava Fran de Boer prima di Milan-Ajax. Lui lo aveva avuto nella juniores. Ha dato la formazione e diceva: quando non sapete cosa fare datela a Eriksen. Aveva fiducia completa in lui che aveva solo 18 anni".