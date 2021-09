Nations League, Enrique: “L’Italia è al top, ha meritato di vincere l’Europeo”

Le parole del ct in conferenza stampa, in vista della semifinale della Nations League contro l'Italia

"L'Italia è al top, ha meritato di vincere l'Europeo e adesso sta continuando la striscia di partite senza sconfitte. Come dice il nostro psicologo, arriverà presto il giorno in cui perderanno". Così Luis Enrique, in conferenza stampa, in vista della semifinale della Nations League contro l'Italia, in programma la settimana prossima a Milano.