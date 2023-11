L. Enrique: “Skriniar mi piace molto, è un leader. Ha grande esperienza internazionale”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Montpellier, il tecnico ha elogiato l'ex difensore dell'Inter

Dall'inizio della stagione, Milan Skriniar è il giocatore più utilizzato da Luis Enrique. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Montpellier, il tecnico ha valutato positivamente l'impatto dell'ex Inter sul club parigino.

"Milan è un giocatore che mi piace molto, un giocatore che ha grande esperienza internazionale, che porta tutto quello che mi serve come difensore. Riesce a far partire il gioco, a farlo progredire. Oltre ad essere una soluzione per il recupero palla, è un giocatore potente, che vince i duelli, è molto intelligente tatticamente, è davvero uno dei leader della squadra, dà davvero un contributo al club".