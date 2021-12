L’Equipe – Ex Inter, Hakimi in difficoltà al Psg: le cause di un periodo complicato

L'esterno marocchino, dopo un inizio travolgente, sta attraversando un momento negativo

È uno dei simboli del Paris Saint-Germain, ma da qualche settimana fatica a imporsi. Achraf Hakimi non sta attraversando un buon momento in Francia. Dopo un inizio travolgente, tre gol e due assist in sette partite di Ligue 1, l'ex nerazzurro non riesce più a incidere come prima. L'Equipe prova a capire le difficoltà che sta riscontrando l'esterno e potrebbe essere colpa di Mauricio Pochettino.

"Hakimi è sempre stato abituato a una struttura ben definita nelle sue precedenti squadre (BVB, Inter), e inizierebbe a interrogarsi sulla tattica messa in campo dal suo allenatore. Poca compattezza e squadra troppo sbilanciata. Più abituato a giocare in un ruolo da esterno, mostra qualche difficoltà in una difesa a quattro. Una strada da esplorare forse più a fondo per Pochettino, visto che la sua difesa è apparsa fragile sin dall'inizio della stagione. E per una volta, le critiche non vengono dall'esterno".