Nella gara contro Gibilterra, Didier Deschamps ha intenzione di schierare da titolare Marcus Thuram. La Francia è già qualificata agli Europei e nella gara che servirà al CT per provare cose nuove e stabilire delle gerarchie, il giocatore dell'Inter è favorito rispetto a Olivier Giroud e Randal Kolo Muani, come spiega il quotidiano l'Equipe.

"Il giocatore dell'Inter, che ha giocato poco durante l'ultima pausa per la Nazionale, avrà l'opportunità di farsi vedere in attacco, giocherà con Kylian Mbappé a sinistra e Kingsley Coman sulla fascia destra", si legge sul sito del quotidiano francese. Proprio l'attaccante del PSG ha parlato del giocatore interista e ha parlato di un buon avvio per lui che sta trovando la sua dimensione nel ruolo di centravanti. Questa dovrebbe essere la formazione che scenderà in campo dal primo minuto nella gara di sabato 18 novembre, alle 20.45: