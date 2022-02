Eranio: “Sarà derby duro per entrambe. Inter, credo sia nato un mini ciclo. Inzaghi…”

Intervistato da Leggo, l'ex giocatore rossonero dice la sua sull'importante derby in programma domani a San Siro

Intervistato da Leggo, Stefano Eranio ha parlato dell'atteso derby. Queste le parole dell'ex giocatore che ha elogiato il lavoro della società nerazzurra: "L’Inter come leader: è avanti a tutti e ha dimostrato di essere piuttosto forte. Solitamente, però, la squadra che non è favorita riesce sempre a ottimizzare di più quelle che sono le energie mentali e fisiche. O, almeno, si spera che sia così (ride, ndr). Sarà una partita dura per entrambe, ma è chiaro che Inzaghi avrà la possibilità di schierare la miglior squadra mentre Pioli dovrà ricucire qualche pezza".