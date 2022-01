Eriksen si allena con l’Ajax, l’ex Inter: “Qui è come tornare a casa. Voglio…”

Dopo aver rescisso il contratto con l'Inter, il centrocampista continua a lavorare per tornare in campo

"Sono molto felice di essere qui. All'Ajax conosco le persone, è come tornare a casa perché sono stato qui per così tanto tempo. Tutte le strutture sono disponibili qui e con lo Jong Ajax posso allenarmi ad alto livello in gruppo. Questa è la base perfetta per me in questo momento. Voglio tornare al meglio il prima possibile in modo che quando troverò un nuovo club, potrò fare bene lì il più rapidamente possibile", ha detto l'ex Inter al sito ufficiale dei Lancieri.