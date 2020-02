Repubblica – Inter-Milan, per Eriksen le alternative sembrano due. La più accreditata è che…

A poche ore dal derby, ci sono ancora alcuni dubbi di formazione per Antonio Conte. Uno riguarda Samir Handanovic, l’altro la collocazione tatti di Christian Eriksen. “L’allenatore interista tiene vivo il dilemma su Handanovic, dolorante per l’infrazione a un mignolo, ma è pronto a schierare in porta Padelli e si crogiola nel dubbio apparente su Eriksen”, sottolinea Repubblica. “L’eventuale ballottaggio sarebbe con Vecino, ma le alternative sembrano due: la più accreditata è che faccia il rifinitore del 3-5-1-1, più libero da gravami tattici, l’altra è che sia interno di centrocampo del 3-5-2, con Sanchez al posto dello squalificato Lautaro, a spalleggiare Lukaku”.

